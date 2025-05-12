الاحتلال يهدم منزلًا غربي الخليل

بدأت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ عملية هدم جديدة طالت منزلاً في بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر صحفية، ، إن قوات الاحتلال هدمت المنزل في منطقة الكسارة الواقعة شرق البلدة، وسط انتشار عسكري مكثف.

ويأتي هذا الهدم ضمن سياسة متواصلة تستهدف المنازل والمنشآت الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية.

ووفق معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر نيسان/أبريل الماضي 73 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 152 منشأة، من بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 منازل غير مأهولة، إضافة إلى 34 منشأة زراعية وخدمية.

وتظهر البيانات أن أكثر المحافظات تضررا كانت طوباس بـ59 منشأة مهدومة، تليها الخليل بـ39 منشأة، ثم القدس بـ17 منشأة. وتندرج هذه الممارسات ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، خصوصاً في المناطق المصنفة "ج".

المصدر / وكالات