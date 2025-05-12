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 بالتزامن مع ما يسمى "عيد الفصح الثاني"

بالفيديو مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

12 مايو 2025 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالتزامن مع ما يسمى "عيد الفصح الثاني".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية. 

وأمس الأحد، دعت منظمات “الهيكل” المتطرفة إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مع محاولات لتقديم القرابين داخل الأقصى في تحدٍ سافر لمشاعر المسلمين. كما سيشهد المسجد المبارك مشاهد انبطاح جماعي ورقص وغناء من قبل المستوطنين، تزامنًا مع ما يُعرف بـ”عيد الفصح اليهودي الصغير” أو “الثاني”.

وقد نشرت هذه المنظمات دعواتها عبر منصاتها المختلفة، وشددت على ضرورة المشاركة الواسعة في الاقتحامات، وأداء الصلوات داخل باحات الأقصى، ومحاولة إدخال القرابين الحيوانية .

ويُصادف عيد الفصح اليهودي الثاني بعد نحو شهر من "عيد الفصح الرئيسي"، ويُعتبر، وفقًا للمعتقدات اليهودية، فرصة بديلة لتقديم القرابين لمن فاتته هذه الطقوس في العيد السابق، بسبب “النجاسة” أو الوجود في مكان بعيد عن “جيل الهيكل”، بحسب معتقداتهم.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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