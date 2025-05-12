"مرداوي" ينعى زوجة الأسير القائد جمال أبو الهيجا ويشيد ببطولات العائلة المجاهدة

نعى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمود مرداوي، الأسيرة المحررة المجاهدة أسماء محمد سباعنة، زوجة القائد الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا، التي وافتها المنية فجر اليوم الإثنين بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال مرداوي، اليوم الاثنين: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودع اليوم أمًا صابرة ومجاهدة، حملت لواء الثبات والمقاومة في بيتها، وقدّمت نموذجا نادرًا في الصبر والتضحية، زوجة القائد الصلب جمال أبو الهيجا، وأم الشهيد حمزة، وأم الأسرى والمطاردين الذين جسدوا جميعًا معاني الانتماء لفلسطين والوفاء لنهج الجهاد والمقاومة".

وأوضح، أنها رحلت بعدما تحملت آلام المرض، كما تحملت سنوات طويلة من القهر والحرمان، ورأت أبناءها يتوزعون بين الشهادة والسجن والمطاردة، دون أن يلين لها عزم أو تهتز لها إرادة.

وأكد، أن الاحتلال عجز عن كسر إرادة هذه العائلة، رغم كل ما تعرضت له من اعتقال وتعذيب وملاحقة وهدم للمنازل، معتبراً أن رحيلها يمثل خسارة كبيرة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما في جنين التي أنجبت القادة والأبطال.

وأشاد بسجلِ زوجها الأسير القائد جمال أبو الهيجا وعائلته، الحافل بالبطولات والتضحياتِ في الساحات الدعوية وميادين المقاومة وقيادته لكتائبِ القسام في شمال الضفة وإشرافِه على العديد من العمليات البطولية ضد الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين اون لاين