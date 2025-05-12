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درويش يبحث مع خرازي آخر التَّطورات السِّياسيَّة والعدوان الصهيوني على غزَّة

12 مايو 2025 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
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درويش يبحث مع خرازي آخر التَّطورات السِّياسيَّة والعدوان الصهيوني على غزَّة

استقبل رئيس المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد درويش ووفد من قيادة الحركة، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ووزير الخارجية الأسبق كمال خرازي، أمس الأحد، في الدوحة. 

واستعرض اللقاء آخر التطورات السياسية ومستجدات العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكد درويش، أن حماس تواصل الدفاع عن شعبنا، وهي تسعى بكل السبل لوقف العدوان الصهيوني، ورفع الحصار وتأمين المساعدات الغذائية اللازمة، وتضميد جراح أهلنا الصامدين في قطاع غزة.

وشدد رئيس المجلس القيادي لحماس على أن شعبنا لن يتنازل عن حقه في فلسطين، وأنه بصموده أمام العدوان رغم الآلام إنما يبدد وهم الاحتلال في تنفيذ مخططاته. 

وبدوره، أكد السيد خرازي موقف الجمهورية الإسلامية الداعم للقضية الفلسطينية، وجهاد شعبنا في وجه الإجرام الصهيوني.

ولفت خرازي إلى أطماع الاحتلال التي تستهدف كل المنطقة بالتقسيم والاحتلال، ما يستوجب تعاون الدول لدعم غزة بكل قوة، والوقوف في وجه الاحتلال.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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