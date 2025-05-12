الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجرا مخيم بلاطة شرقي المدينة، واعتقلت الشاب براق مشة بعد مداهمة منزله بالمخيم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عصام عودة وفادي السلمان من الحي الجنوبي بالمدينة، واقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم، واعتقلت صهيب الزبداوي ومحمد هرشة بعد مداهمة منزليهما في الحي الغربي في البلدة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى أحمد موسى عطالله (16 عامًا) من مدينة بيت ساحور شرقي المدينة، والمواطنين محمود عادل الفروخ (57 عامًا)، وباسم عبد المجيد كوازبة (59 عامًا) من قرية المنية شرقا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي بيت تعمر وزعترة شرق بيت لحم، واستمر الاقتحام لساعات تخلله مداهمات وتفتيش للمنازل.

وفي القدس المحتلة، شنت قوات الاحتلال الاحتلال حملة اعتقالات جماعية في الضاحية وشارع المطار بالقدس المحتلة، بمساعدة المستوطنين الذين لاحقوا الشبان واحتجزوهم حتى وصول القوات.

وأوضحت المصادر، أن الاعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين من حملة هوية الضفة، والذين يتواجدون في المنطقة حيث أعمالهم وأشغالهم هناك.

المصدر / وكالات