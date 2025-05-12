مجزرةٌ دامية وقصفٌ متواصل.. تطوُّرات حرب "الإبادة الجماعية" على غزّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ584 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وبلغت حصيلة الشهداء 2,720 شهيدًا، في حين وصلت الإصابات إلى 7,513 إصابة منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، مما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52,829 شهيدًا، وعدد الإصابات إلى 119,554 إصابة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى نحو 16 شهيدًا بينهم نساء وأطفال وأُصيب العشرات، فجر اليوم الاثنين، بقصف الاحتلال مدرسة فاطمة بنت أسد للبنات في جباليا شمالي القطاع.

وعُرف من بين شهداء المجزرة كل من: سميح محمود محمد خضر، حمزة سميح محمود خضر، عبد الرحيم سميح محمود خضر، إسلام عيسي حموده، عمر عيسي حموده، عيسي عبدالله عيسي حموده، عبد المجيد عبدالله عيسي حموده، محمود علي عيسي حموده، سعاد علي عيسي حموده.

واستشهدت الفتاة ريماس سمير عبيد، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مسجد حماد الحسنات غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على محيط صالة الطيب في بيت لاهيا شمال القطاع، فيما أُصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال بالقرب من مدينة الزهراء شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات مكثفة استهدفت شمالي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين