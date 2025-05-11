قائد ميداني في "سرايا القدس" يكشف تفاصيل عملية نوعية شرق الشجاعية

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف قائد ميداني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفاصيل عملية نوعية نفذتها السرايا فجر أمس شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح القائد أن العملية بدأت تمام الساعة 12:45 باستدراج آلية مدرعة عبر استهدافها بقذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف طاقمها من الضباط والجنود. وأضاف أن قوات الاحتلال ردت بقصف مكثف لمسرح العملية بالصواريخ والقذائف.

وتابع القائد أن قوة نجدة من لواء الاحتياط المعروف بـ"لواء القدس" وصلت إلى المكان لإخلاء المصابين، لكنها وقعت في كمين بعبوة ناسفة من نوع "ثاقب"، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكد أن اشتباكًا عنيفًا دار بعد ذلك مع قوة النجدة، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وارتقى خلاله عدد من مقاتلي السرايا أثناء عملية الانسحاب.

واختتم القائد الميداني تصريحه بأن العملية تأتي "وفاءً لدماء الشهداء"، وأهداها إلى روح الشهيد القائد الكبير "نور البيطاوي" أحد قادة سرايا القدس في الضفة الغربية، مؤكدًا أن "المقاومة ستواصل قتال الاحتلال طالما استمر في عدوانه على شعبنا".

ويوم أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة ضابطين و7 جنود في انفجار لغم في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، مضيفا أن المصابين من لواء القدس وتعرضوا للانفجار أثناء تمشيط المنطقة.

وأفاد الجيش أن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310 وتم نقل الجميع لتلقي العلاج.

وكانت مواقع إسرائيلية ذكرت -اليوم السبت- وقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة خلال ساعات الفجر.

ودفع الجيش الإسرائيلي بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الحدث، وأطلق قذائف مدفعية.

وأفادت المواقع الإسرائيلية بتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين.