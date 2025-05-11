19 شهيدًا و81 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 19 شهيدا، و81 جريحا وذلك خلال 24 الساعة الماضية جراء تواصل حرب الإبادة.

قالت الوزارة في بيان الإحصائي اليومي، حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 52,829 شهيدا 119,554 جريحا.



أشارت إلى أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى 2,720 شهيدا و7,513 مصابا، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ 18 شهرا إلى 172,383 شهيدا وجريحا.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.



وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.