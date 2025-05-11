مكتب نتنياهو يعلن استعادة رفات جندي قٌتل في اجتياح بيروت

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استعادة رفات جندي إسرائيلي من الأراضي السورية في عملية وصفة بالخاصة.

وفي بيان صدر عن مكتب بنيامين نتنياهو قال: "في عملية خاصة نفذها الموساد والجيش الإسرائيلي، أعدنا جثمان المقاتل المدرع المقدم تسفي فيلدمان، الذي سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو/حزيران 1982 خلال حرب لبنان الأولى".

وأضاف: "لعدة عقود، كان تسفيكا مفقودًا، ولم تتوقف الجهود للعثور عليه وعلى المفقودين الآخرين من تلك المعركة ولو للحظة. وقبل نحو ست سنوات، أعدنا لدفن في إسرائيل جثمان الرقيب أول زخريا باومل، واليوم أعدنا تسفيكا، ولن نتوقف عن العمل لإعادة الرقيب أول يهودا كاتس، الذي لا يزال مفقودًا من نفس المعركة".

وفي أبريل/ نيسان 2019، أعلنت سلطات الاحتلال استعادة رفات جندي كان في عداد المفقودين منذ عام 1982 وعثرت عليه قوات روسية خاصة في سوريا. وسلمت روسيا لإسرائيل الرفات والمتعلقات الشخصية الخاصة بالجندي زخريا باومل، بما في ذلك زيه العسكري.

ودارت معركة السلطان يوم 10 يونيو/ حزيران عام 1982عندما تقدمت المدرعات الإسرائيلية لحصار بيروت من جهة واحتلال طريق دمشق بيروت والسيطرة على الطريق الدولية من المصنع إلى ضهر البيدر من جهة ثانية لعزل القوات السورية والفلسطينية.

وفي قتال ضار استمر 8 ساعات في البقاع تمكنت القوات السورية بقيادة العميد الركن علي حبيب قائد اللواء 58 من إيقاع الوحدات الإسرائيلية في كمين محكم لم ينج منه إلا عدد محدود من الجنود والضباط حيث تم أسر أكثر من 8 دبابات بحالة سليمة من أصل مئات الدبابات التي احتشدت بالقرب من الدبابات السورية ما أفقد الطيران الإسرائيلي القدرة على التدخل.

المصدر / فلسطين أون لاين