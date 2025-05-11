اتحاد غرب آسيا يطالب الفيفا باتخاذ خطوات  لمحاسبة "إسرائيل"

طالب اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتسريع اتخاذ القرارات بشأن المطالب التي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني، والمتعلقة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية.

واعتبر اتحاد غرب آسيا، أن تأخر اللجنة القانونية المعنية بالنظر بالقضايا التي أحيلت لها، وعدم إصدار أية قرارات بعد، لن يخدم المساعي الرامية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مطالباً الاتحاد الدولي للعبة، باتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لحل هذه القضية، التي طرحت في الجمعية العمومية الرابعة والسبعين للاتحاد الدولي “فيفا”، الذي عُقد في بانكوك خلال شهر أيار من العام الماضي.

وأكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا على موقف الاتحاد الداعم والثابت للاتحاد الفلسطيني في هذا الشأن، باعتباره أحد أبرز الاتحادات الفاعلة في الإقليم والقارة، إضافةً إلى التضامن معه انطلاقاً من حقوقه الشرعية في ممارسة نشاطاته في بيئة آمنة، وأن تتوفر لديه الظروف الملائمة، بعيداً عن التضييق على الحريات والممارسات غير العادلة.

وشدد الأمير على أهمية ترسيخ قيم العدالة والمساواة على أرض الواقع، من خلال العمل على دعم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في موقفه، وحشد التأييد الدولي اللازم لمحاسبة المتسببين بمن تضرر من هذه النزاعات.

ونوه اتحاد غرب آسيا إلى أهمية أن تبقى الرياضة من أقوى وسائل إيصال رسائل المحبة والسلام، والسعي نحو تحقيق مبادئ اللعب النظيف، واحترام رسالة الرياضة السامية، والتي يرتكز عليها الاتحاد الدولي وأسرة كرة القدم العالمية بشكل عام.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد طالب باتخاذ اجراءات عقابيّة بحقّ الاتحاد "الإسرائيلي" لكرة القدم، لعدّة أسباب، أبرزها: الاستهداف المباشر للرياضيين، والمنشآت الرياضيّة في فلسطين، ودعم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لتوجّهات حكومته، واستمرار نشاط 6 أندية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

ويعقد "الفيفا" اجتماعا لجمعيته العمومية يوم الخميس القادم في البارغواي، ووضع طلب الاتحاد الفلسطيني على جدول أعماله بالاضافة لعدة مواضيع بالاضافة لعدة مواضيع أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين