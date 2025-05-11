مسيرة احتجاجية في ستوكهولم ضد توسيع الاحتلال حرب الإبادة

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مسيرة احتجاجية بمشاركة مئات الأشخاص، تنديدا بقرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع حرب الإبادة على قطاع غزة..

ورفع المحتجون لافتات عليها عبارات من قبيل "إسرائيل الصهيونية ارحلي من فلسطين"، و"الولايات المتحدة المجرمة ارحلي من الشرق الأوسط"، و"لا للإبادة الجماعية".

وسار المتظاهرون إلى أمام مبنى وزارة الخارجية السويدية مرديين هتافات تطالب بالحرية لفلسطين، وأخرى رافضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه غزة.

وقالت الناشطة السويدية كارين وايلد، للأناضول، خلال مشاركتها في الاحتجاج: "نحن نناضل من أجل ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

والاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" صادق الأحد، على توسيع حرب الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.

وقال نتنياهو إن "هناك خطة لإجلاء السكان في قطاع غزة"، زاعما أن الهدف منها هو "حمايتهم"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

يأتي إعلان نتنياهو وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة المتواصلة منذ نحو 20 شهرا، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 172 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين+الأناضول