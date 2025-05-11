لليوم الـ 583.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ583 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,701 شهداء، 7,432 إصابة.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,810 شهداء و 119,473 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 8 مواطنين في غارات إسرائيلية مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية صباح اليوم لدراجة نارية في حي الأمل غربي خان يونس جنوب قطاع غزة

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مباني سكنية شرقي مدينة غزة

واستشهد الطفل أحمد محمد نصر فحجان، وأصيب 7 آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية فجر اليوم على خيمة تؤوي أسرته في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وارتقى 3 شهداء من عائلة الأغا في قصف من مسيرة إسرائيلية فجر اليوم الأحد على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم عبد السلام محمود الأغا وزوجته وطفلهما.

وأصيب مواطنان في قصف جوي إسرائيلي على مسجد في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات على جباليا البلد شمال غزة وحي التفاح شرقي مدينة غزة وغارات على مدينة رفح وغارة على شارع 5 في خان يونس.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

وارتقى 4 شهداء بينهم طفلان وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية فجر اليوم على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والشهداء هم معتصم العلمي وزوجته ندى أبو شقرة وطفليهما كنان ومحمد معتصم العلمي.

المصدر / فلسطين أون لاين