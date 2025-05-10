مستوطنون يهاجمون قرية المغير برام الله وخياماً للمواطنين في طوباس

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، خيام مواطن شرق مدينة طوباس، وقرية المغير شمالي شرق رام الله، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المزرعة الغربية.

ففي قرية المغير، هاجم مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة الخلايل في القرية، واعتدوا على أفراد عائلة أبو همام المقيمين في المنطقة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويأتي ذلك تزامنا مع إغلاق قوات الاحتلال منذ صباح اليوم السبت المدخل الغربي لقرية المغير بالاتجاهين وتمنع المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، علما أنه المدخل الوحيد للقرية بعدما كانت قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل الشرقي بعد السابع من تشرين أول/ اكتوبر 2023.

وفي السياق، أفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، داهموا خيام المواطن فيصل مساعيد شرق طوباس.

وتشهد مناطق كثيرة في الأغوار الشمالية، والحدود الشرقية لقريتي تياسير والعقبة، شرق طوباس، تواجدا مستمرا للمستعمرين، بحماية جيش الاحتلال.

من جانب آخر، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة المزرعة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة كوبر شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

المصدر / فلسطين أون لاين