إثر صواريخ يمنية.. شركات طيران تواصل تعليق رحلاتها لإسرائيل

واصلت شركات طيران دولية، على مدار أسبوع، إعلانات بتعليق رحلاتها الجوية لإسرائيل وتمديدها، إثر استهدافات صاروخية تكررت من جماعة أنصال الله، لاسيما ضد مطار بن غوريون، الأكبر لديها، ويخدم من 20 إلى 23 مليون مسافر سنويا، وتنطلق منه الرحلات نحو 100 وجهة عالمية.

ودفعت التهديدات اليمنية العديد من شركات الطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل، ومن ثم تمديدها لاحقا، حسب ما رصدت "الأناضول" على مدار نحو أسبوع.

وتزايدت مخاوف من ارتفاع الأسعار والخسائر إثر تلك التهديدات، وحذرت وزارة المواصلات الإسرائيلية، في بيان سابق خلال الأسبوع الجاري، الشركات الإسرائيلية التي تواصل الطيران كالمعتاد "من استغلال الوضع لرفع الأسعار"، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن هذه الظاهرة حدثت في الماضي عندما توقفت الشركات الأجنبية عن الطيران إلى مطار بن غوريون.

مجال جوي مهدد

وصباح الأحد الماضي، سقط لأول مرة منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة، صاروخ يمني باليستي أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب مخلفا 7 إصابات طفيفة وحالة من الفزع بين الإسرائيليين، بعد فشل منظومتي الدفاع "حيتس" الإسرائيلية، و"ثاد" الأمريكية في اعتراضه.

وأعلنت جماعة أنصار الله، التوجه لفرض حصار جوي على إسرائيل.

وبهذا الخصوص، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان: "نُهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم، حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها".

في المقابل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات واسعة على العاصمة اليمنية شملت "مطار صنعاء الدولي" ومحطات كهرباء مركزية ومصنعا للإسمنت بعد يوم من إعلانه تدمير ميناء الحديدة بسلسلة غارات، وفق بيانات صدرت عنه في حينه، وأسفرت الغارات عن سقوط 7 قتلى و94 مصاباً، بحسب ما أعلنت جماعة الحوثي.

وتوعدت جماعة الحوثي بـ"رد مزلزل ومؤلم" على الغارات الإسرائيلية، مؤكدة عدم تراجعها عن إسناد قطاع غزة "مهما كان الثمن"، وفق قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وغداة سقوط صاروخ من اليمن، توالت إعلانات من شركات طيران دولية، بشأن تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، وتمديدها مع بقاء آلاف الإسرائيليين عالقين في الخارج.

ووفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، أعلنت شركات مجموعة لوفتهانزا - الخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز، والخطوط الجوية السويسرية عن تمديد تجميد الرحلات الجوية حتى 11 مايو/أيار الجاري.

كذلك، أوقفت الخطوط الجوية الإيطالية (ITA) الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 11 مايو.

وأعلنت الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) ‏الأمريكية، عن تمديد إلغاء الرحلات حتى 9 مايو، وشركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة (ويز إير) حتى 8 مايو.

ومددت شركات الخطوط الجوية اليونانية "إيجه"، والخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) وخطوط دلتا الجوية (أمريكية) وشركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة رايان إير رحلاتها إلى إسرائيل حتى 6 مايو، وفق ذات المصدر.

ومن بين شركات الطيران التي ألغت رحلاتها الاثنين، إلى إسرائيل، الخطوط الجوية الإيجية (4 رحلات) ويورو مكسيكو (4 رحلات)، وطيران كندا (رحلة واحدة)، وطيران أوروبا (رحلة واحدة)، والخطوط الجوية الهندية (رحلتان)، والخطوط الجوية النمساوية (3 رحلات)، ودلتا (4 رحلات)، ولوفتهانزا (4 رحلات)، والخطوط الجوية المتحدة (5 رحلات).

ومددت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) تعليق رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى 13 مايو الجاري، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما أعلنت الخطوط الجوية البولندية (LOT) تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 7 مايو، وفق ما أوردت شبكة "TVP World" الإخبارية الحكومية.

المصدر / فلسطين أون لاين