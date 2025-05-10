المستشفى الكويتي الميداني في خان يونس يقلص خدماته بسبب الحصار

أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في مواصي خانيونس عن اضطراره لتقليص عدد من خدماته الطبية، وسط الأوضاع الصحية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة؛ نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الأساسية والوقود، واستمرار إغلاق المعابر لأكثر من شهرين متتاليين.

وأوضح المستشفى في بيان له، السبت، أن القرار يأتي نتيجة محدودية الكميات المتوفرة من الأدوية والوقود، وسعياً للحفاظ على الحد الأدنى من تقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة.

وأوضح أن الخدمات التي سيتم تقليصها تشمل أقسام: العمليات الجراحية، الإسعاف، المختبر، الأشعة، وأقسام الطوارئ.

ودعا المستشفى الكوتي جميع الجهـات المـعنية، والمؤسسات الدولية للوقوف عند مسؤولياتهـا الأخلاقيـــة والإنسانيـــة، والتحــــرك الفــــوري والعاجــــــل لإدخـــــال الوقـود والأدويــة والمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.

كما طالب بفتح المعابر فوراً لإجلاء المرضى الذين يموتون ببطء كل يوم، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية، وانهيار شبه كامل في المنظومة الصحية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين