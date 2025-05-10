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جيش الاحتلال يفرض إغلاقًا على قرية المغير في رام الله

10 مايو 2025 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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فرضت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاقًا على قرية المُغَيِّر شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا، إن جيش الاحتلال أغلق فجر اليوم، البوابة الحديدية المنصوبة على مدخل القرية الوحيد، الواقع في الجهة الغربية منها، ومنع الدخول والخروج.

وبين أبو عليا أن جنود جيش الاحتلال منعوا المركبات من المرور، بما فيها مركبة إسعاف كانت تنقل مرضى إلى المستشفى.

وأشار أن المدخل الغربي للمغير هو الوحيد للدخول والخروج منها، بعدما كانت إسرائيل قد أغلقت المدخل الشرقي، بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبين أنه بالتزامن مع الإغلاق، اقتحم الجيش عدة منازل بالقرية، وفتشها وعبث بمحتوياتها، من بينها منزلا الشقيقين عبد اللطيف ورسمي أبو عليا.

وتتعرض القرية لاعتداءات متكررة من الجيش والمستوطنين، واقتحامات متواصلة، تعقبها مواجهات مع الشبان، وتسفر عادة عن وقوع إصابات.

والجمعة، أحرق مستوطنون محاصيل زراعية وبعض الأشجار في المنطقة الشرقية من قرية المغير، وفق أبو عليا.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / الأناضول
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#رام الله #قرية المغير #الضفة الغربية

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