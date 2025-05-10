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الصِّحة بغزّة: 23 شهيدًا و124 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

10 مايو 2025 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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الصِّحة بغزّة: 23 شهيدًا و124 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إن 23 شهيدًا و 124 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزّة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,701 شهداء، 7,432 إصابة.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,810 شهداء و 119,473 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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