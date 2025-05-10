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تسجيل برنامج التغذية للأطفال في غزة (6 شهور - 12 سنة) - مؤسسة جذور

10 مايو 2025 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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تسجيل برنامج التغذية للأطفال في غزة (6 شهور - 12 سنة) - مؤسسة جذور

في إطار جهودها المستمرة لمواجهة تحديات سوء التغذية في قطاع غزة، تعلن مؤسسة جذور عن إطلاق برنامج تغذية يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 12 عامًا. 

وتهدف المؤسسة من خلال هذا البرنامج إلى إجراء مسح تغذوي شامل وتقييم الوضع الغذائي للأطفال المستهدفين في مناطق شمال غزة ومدينة غزة.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تصميم استبيان إلكتروني خاص لتنظيم عملية استقبال الطلبات. سيتم استقبال طلبات التسجيل بشكل إلكتروني حصريًا من خلال تعبئة النموذج المخصص. وبناءً على المعلومات المقدمة في هذا الاستبيان، سيتم التواصل مع أولياء الأمور عبر رسائل نصية قصيرة لتحديد مواعيد حضور أطفالهم إلى أحد مراكز التغذية التابعة للمؤسسة لإجراء الفحوصات والتقييمات اللازمة، ومتابعة الحالات التي تستدعي ذلك.

شروط التسجيل في برنامج التغذية:

 - أن يكون الطفل من سكان شمال غزة أو مدينة غزة حصراً.

 - أن يكون عمر الطفل بين 6 أشهر و 12 سنة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها برنامج التغذية.

- لن يتم قبول أي طفل لا يستوفي الشروط المذكورة أعلاه.

 - لن يتم استقبال أي طفل بدون التسجيل المسبق عبر الرابط المحدد ووصول رسالة نصية تؤكد موعد الفحص.

رابط التسجيل الإلكتروني، يرجى الضغط هنا 


 

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#الحرب على غزة #برنامج التغذية #مؤسسة جذور

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