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الاحتلال يقتحم مدارس الأونروا في شعفاط ويجبر مئات الطلبة على ترك مقاعدهم

10 مايو 2025 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم مدارس الأونروا في شعفاط

شهد مخيم شعفاط في القدس الشرقية تصعيدًا جديدًا، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما أجبر أكثر من 550 طالبًا وطالبة على مغادرة مدارسهم قسرًا.

ووفق ما أعلنته وكالة الأونروا، فإن الاقتحام تم بهدف تنفيذ قرارات إغلاق كانت قد صدرت قبل نحو شهر، ووصفتها الوكالة بأنها "غير قانونية". وقد دفعت هذه التطورات الوكالة إلى إخلاء جميع الطلاب من المدارس الست التي تديرها في شرقي القدس، حفاظًا على سلامتهم.

واعتبر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في تصريح له أن ما حدث "تجاهل سافر للقانون الدولي"، مشددًا على أن مدارس الأمم المتحدة يجب أن تُحترم ولا يجوز المساس بها.

وأضاف أن هذا الاعتداء ترك أثرًا نفسيًا عميقًا على نحو 800 طفل، بعضهم في سن الطفولة المبكرة، كما أشار إلى اعتقال أحد موظفي الوكالة أثناء عملية الاقتحام.

وأكدت الأونروا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لحق الأطفال في التعليم، ويُعد سابقة خطيرة تهدد مستقبل التعليم في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#قوات الاحتلال #مدارس الأونروا #شعفاط

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