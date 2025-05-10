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هيئة عائلات الأسرى: لا انتصار لـ(إسرائيل) دون عودة "المخطوفين"

10 مايو 2025 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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عائلات أسرى إسرائيليين في وقفة احتجاجية (أرشيف)

أكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن (إسرائيل) "لن تنتصر ولن تنهض" دون إعادة "المخطوفين" المحتجزين في قطاع غزة.

 جاء التصريح تزامناً مع دعوة لمظاهرة مركزية مساء اليوم في "تل أبيب"، للمطالبة بإطلاق سراح المخطوفين في صفقة واحدة.

ومن المقرر أن تخرج المسيرة تحت شعار "لا مستقبل دون عودة الجميع"، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة نتنياهو لتسريع المفاوضات.

وبدلا من الذهاب للتفاوض مع المقاومة في غزة، هدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، بأن المرحلة الجديدة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة ستكون "أكثر قوة وكثافة وستشمل هجوما واسعا وإخلاء مناطق من السكان".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ديفرين مساء الاثنين الماضي، بعد إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) خطة لتوسيع حرب الإبادة بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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