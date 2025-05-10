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الاحتلال يخطر بهدم بنايات سكنية في الحارة الشَّرقية بمحيط مخيم طولكرم

10 مايو 2025 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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الاحتلال يخطر بهدم بنايات سكنية في الحارة الشَّرقية بمحيط مخيم طولكرم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ104 على التوالي، ولليوم الـ91 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني متواصل يشمل حملات مداهمة وعمليات هدم للمنازل.

وأخطرت قوات الاحتلال الليلة الماضية باخلاء مزيد من البنايات السكنية في الحارة الشرقية بمحيط مخيم طولكرم.

وأوضحت مصادر محلية أن أوامر الإخلاء طالت عمارة أبو صفية و منزل عائلة أبو عقل، حيث أمهلهم الاحتلال يوماً واحداً للمغادرة.

وتشهد المدينة تحركات متواصلة لآليات الاحتلال على مدار الساعة، وهي تجوب الشوارع الرئيسية، كما يواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار السكان على إخلائها قسرًا.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وتسبب بدمار شامل في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات، التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.

كما تسبب العدوان في نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزل كليًا، و2573 منزلًا جزئيًا، إلى جانب إغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية، ما حولهما إلى مناطق معزولة خالية من مظاهر الحياة.

المصدر / وكالات
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