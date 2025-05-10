عقب مظاهرة رافضة للإبادة.. جامعة كولومبيا تعلّق دراسة عشرات الطلاب

أعلنت جامعة كولومبيا في نيويورك، عن تعليق دراسة عشرات الطلاب ومنع خريجين وآخرين من دخول الحرم الجامعي، عقب مشاركتهم في مظاهرة مؤيدة لفلسطين وضد الحرب على غزة داخل المكتبة الرئيسية للجامعة في وقت سابق من الأسبوع.

وأكدت الجامعة، التابعة لرابطة اللبلاب، الجمعة، وضع أكثر من 65 طالبًا تحت التعليق المؤقت، ومنع 33 آخرين، بينهم طلاب من مؤسسات تابعة مثل كلية بارنارد، من دخول الحرم الجامعي.

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني أن التعليق المؤقت يمنع الطالب من الحضور إلى الحرم الجامعي أو حضور الصفوف الدراسية أو المشاركة في الأنشطة الجامعية، دون الإفصاح عن مدة سريان هذه الإجراءات التأديبية، مشيرة إلى أن القرارات لا تزال قيد التحقيق.

كما تم منع عدد غير معلن من الخريجين الذين شاركوا في الاحتجاج من دخول أراضي الجامعة. وشهدت المظاهرة، التي جرت مساء الأربعاء في مكتبة باتلر، اعتقال نحو 80 شخصًا، حيث أفادت الشرطة بأن معظمهم يواجهون تهم التعدي على ممتلكات الغير، فيما قد يواجه البعض الآخر تهم السلوك غير المنضبط.

أعلام فلسطين

وذكر شهود أن المحتجين، الذين ارتدى بعضهم الأقنعة والكوفية الفلسطينية، اقتحموا المبنى بعد تجاوز الأمن الجامعي ورفعوا أعلامًا فلسطينية ولافتات داخل المكتبة.

وتدخلت شرطة نيويورك، المزودة بمعدات واقية، لفض المظاهرة بناء على طلب من إدارة الجامعة، التي وصفت الاحتجاجات بأنها "تعطيل صارخ" للطلاب الذين يستعدون للامتحانات النهائية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مكتبه سيراجع وضع التأشيرات للمشاركين في الاستيلاء على المكتبة، لاحتمال ترحيلهم. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد خفضت التمويل الفيدرالي واحتجزت طلابًا دوليين في جامعة كولومبيا وجامعات أمريكية أخرى بسبب تعاملها مع احتجاجات الطلاب ضد الحرب في غزة

المصدر / وكالات