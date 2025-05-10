بينهم زوجة أسير.. الاحتلال يقتحم مدن الضَّفة الغربيَّة ويشنُّ حملة اعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، مدن وقرى الضفة الغربية، وسط حملات مداهمة واعتقال وتفتيش لمنازل وممتلكات المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال زوجة الأسير بدر عرموش بعد دهم منزل العائلة في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

ويشار إلى أن المواطن بدر ساري عرموش اعتقل قبل أربعة أيام برفقة شقيقه فهد من رام الله.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الإسكان الفلسطيني في حي رفيديا غرب المدينة.

كما اقتحمت شارع المنجرة وشارع الأسطة بخلة الإيمان بالجبل الشمالي في نابلس.

وطالت الاقتحامات بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وسط إطلاق للرصاص الحي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزيد طبيلة بعد مداهمة منزله في رفيديا، والشاب “عماد الأغبر” من خلة الأيمان بالجبل الشمالي.

المصدر / وكالات