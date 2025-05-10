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حماس: اغتيال المقاومين في الضَّفة لن يزيد شبابها إلا مزيداً من الإصرار على مواجهة الاحتلال

10 مايو 2025 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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حماس: اغتيال المقاومين في الضَّفة لن يزيد شبابها إلا مزيداً من الإصرار على مواجهة الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ سياسة الاحتلال باغتيال المقاومين وتصعيد استهدافه لأبناء شعبنا في الضفة الغربية هي محاولات بائسة لاستهداف حالة المقاومة في الضفة، والتي شهدت مؤخراً عمليات نوعية كعملية إطلاق النار قرب جنين وعملية الدهس في الخليل.

ونعت حماس، أمس الجمعة، الشهيدين المقاومين نور عبد الكريم البيطاوي من جنين وحكمت غيث عبد النبي من نابلس، اللذين ارتقيا خلال اشتباك بطولي بعد حصارهما داخل منزل في منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس.

وشددت على أن اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يزيد شبابها الثائر إلا مزيداً من الإصرار على المواجهة والتصدي للاحتلال.

ودعت شعبنا الحر الأبي في عموم الضفة الغربية، لاحتضان المقاومين وأن يكونوا عوناً وسنداً لهم.

كما دعت شباب الضفة الثائرة إلى تصعيد المقاومة، وضرب المحتل ومستوطنيه بعمليات نوعية ومؤلمة للاحتلال الفاشي المجرم الذي أوغل في دماء أهل غزة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اغتيال المقاومين #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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