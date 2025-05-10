حدث أمني صعب في غزَّة والإعلام العبري يعلِّق: هذا ما أرادته حماس

كشفت وسائل الإعلام العبري، اليوم السبت، عن تعرّض جنود الاحتلال لحدث أمني صعب في معارك حي الشجاعية شرقي قطاع غزة.

وقال موقع حدشوت للو تسنزورا، إنّ حدثًا أمنيًا وقع في حي الشجاعية، مشيرًا إلى أنّ الطائرات أجلت عددًا من الجنود جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه قوة من الجيش.

وعلَّقت منصات المستوطنين: "لقد تورطنا في وحل غزة، وهذا ما أرادته حماس وحققته، للأسف الشديد".

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتراف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بمقتل اثنين من جنوده، وإصابة 5 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 856 عسكريا.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.





المصدر / فلسطين أون لاين