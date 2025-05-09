صحة غزة: 27 شهيدا و85 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 27 شهيدًا (بينهم شهيد واحد انتشلت جثته) و85 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان، بأن هناك "عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت بذلك حصيلة الشهداء إلى 52,787 شهيدًا و119,349 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما بلغت حصيلة الشهداء منذ 18 مارس/ آذار 2025، 2,678 شهيدًا و7,308 إصابات.

وطالبت وزارة الصحة أهالي الشهداء والمفقودين بضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في سجلات الوزارة لاستيفاء جميع البيانات.