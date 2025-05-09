النقب: مقتل طفل و6 إصابات بإطلاق نار على مركبات خلال حفل زفاف

وكالات/ فلسطين أون لاين

قتل طفل (8 سنوات) وأصيب شاب (20 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة و5 آخرين بجروح طفيفة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في منطقة النقب؛ مساء الجمعة.

وفي التفاصيل، فإن إطلاق نار استهدف موكب مركبات خلال حفل زفاف في بلدة تل السبع، فيما قالت الشرطة إن الخلفية "نزاع بين عائلات".

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن اثنين من المصابين نقلا إلى طواقمها عند مدخل بلدة تل السبع، حيث قدمت لهما العلاجات الأولية.

وأفيد بأن الطفل كان فاقدا للوعي، وقد عانى هو والشاب من إصابات اخترقت جسديهما.

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة الطفل متأثرا بجراحه الخطيرة.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، ولم تعلن عن اعتقال أي مشتبه به.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 89 ضحية، بينهم طفل وخمس نساء وفتَيان دون سن الـ18عاما، منذ مطلع العام 2025 ولغاية اليوم.

وتشير البيانات إلى أن 77 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، و44 منهم كانوا في سنّ 30 فما دون، فيما قُتل ستة أشخاص برصاص الشرطة.

وارتفعت حصيلة الضحايا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت مقتل 68 شخصًا.

وخلال عام 2024، قُتل في المجتمع العربي 221 شخصًا، مقارنة بـ222 جريمة قتل سُجّلت في عام 2023.

وتعكس هذه الحصيلة تصاعدًا خطيرًا في وتيرة جرائم القتل، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية وغياب خطط حكومية جدّية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

المصدر / عرب 48