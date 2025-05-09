لابيد: الهجمات الحوثية تعرقل حركة الاقتصاد وتستنزف الموارد

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوات هجومية أكثر حدة ضد التهديدات القادمة من اليمن، محذرًا من أن "إسرائيل لا يمكنها أن تنتظر وقوع كارثة جماعية بسبب صاروخ حوثي".

وقال لبيد، في أعقاب سقوط صاروخ يمني أدى إلى هروب آلاف المستوطنين إلى الملاجئ وتعطيل مطار بن غوريون، "إن استمرار الهجمات الحوثية على إسرائيل يعرقل حركة الاقتصاد، ويستنزف الموارد، مطالبًا نتنياهو بتوجيه ضربات مباشرة ضد "الخبراء الإيرانيين وعناصر الحرس الثوري المتواجدين في اليمن".

كما طالب بتوسيع نطاق الهجمات السيبرانية لتشمل البنية التحتية الحيوية في اليمن، من شبكات الكهرباء والمياه إلى الموانئ والمطارات، قائلاً: "هناك طرق عديدة لإلحاق أضرار جسيمة باليمن، وكل ما نحتاجه هو حكومة فاعلة ورئيس وزراء لا يخاف من ظله".

واتهم لبيد نتنياهو بـ"الجبن والمماطلة"، مؤكدًا أن الردع الإسرائيلي يتآكل في ظل ما وصفه بـ"التردد الحكومي"، وأن المطلوب هو تكثيف استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والبنى التحتية العسكرية للحوثيين.

تأتي تصريحات لبيد وسط تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما مع استمرار جماعة أنصار الله (الحوثيين) في تنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيّرات باتجاه أهداف إسرائيلية، دعمًا لغزة وردًا على العدوان الإسرائيلي المستمر.