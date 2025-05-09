مشاهد توثَّق هلع المستوطنين وتوقُّف مطار "بن غوريون" بعد صاروخ من اليمن

متابعة/ فلسطين أون لاين

دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن مطار بن غوريون، حيث توقفت الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت يديعوت أحرونوت إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 25 مدينة وبلدة إسرائيلية في محيط تل أبيب الكبرى مع محاولة اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن منظومة ثاد الأميركية فشلت للمرة الثانية خلال أسبوع في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأفادت يديعوت أحرونوت بوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي بشكل مؤقت، وذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه حدد صاروخا أطلق من اليمن ويجري محاولات لاعتراضه.

وأعلن إسعاف الاحتلال، إصابةُ إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الهلع بين المستوطنين مع دوي صافرات الإنذار، كما أبانت لقطات لحظة توقف مطار "بن غوريون" عن العمل، بعد إطلاق الصاروخ اليمني.

وكثف الحوثيون من إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل خاصة في الأيام الأخيرة، وكان الهجوم الأكبر عندما أصاب صاروخ أُطلق من اليمن محيط مطار بن غوريون، وشلّ الحركة في المطار بعد الفشل في اعتراضه، قبل أن تشنّ إسرائيل حملة قصف واسعة على مناطق الحوثيين، بما في ذلك ميناء الحديدة، ومطار صنعاء، يومي الاثنين والثلاثاء.

ويأتي إطلاق الصاروخ اليوم ليؤكد مواصلة الحوثيين استهدافهم للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الاتفاق مع الإدارة الأميركية على وقف مهاجمة السفن الأميركية في المنطقة، حيث شددت الجماعة الأربعاء، على أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل، معلنة لاحقاً استهدافها بطائرات مسيّرة.