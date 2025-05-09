1000 شهيد برصاص الاحتلال في الضَّفَّة الغربيَّة منذ 7 أكتوبر

استشهد 1000 فلسطيني في الضفة الغربية خلال انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.

وأفاد مركز معلومات فلسطين “معطي” بأن 1000 شهيد ارتقوا بنيران قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر، إلى جانب إصابة 6989 آخرين خلال جرائم الاحتلال واعتداءاته اليومية في مناطق متفرقة بالضفة.

وأشار المركز إلى أن اعتقالات الاحتلال طالت أكثر من 17 ألف و779 مواطنا، فيما تم إبعاد 85 فلسطينيا عن الضفة والقدس المحتلة.

وأوضح أن الاحتلال نفذ نحو 22 ألف و291 عملية اقتحام، وتخللها تدمير ممتلكات فلسطينية تُقدر بـ4926 منشأة.

وبلغت حملات التضييق الواسعة والحواجز العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال ضد أهالي الضفة، قرابة 18 ألفا و121، إضافة إلى فرض إغلاقات متكررة في المدن والبلدات الفلسطينية، وتم إحصاء نحو سبعة آلاف و756 إغلاقا.

وإلى جانب الاعتقالات الكبيرة في الضفة، نفذت قوات الاحتلال عمليات احتجاز وتحقيقات ميدانية طالت 1375 مواطنا.

ووقعت 5 آلف و643 عملية إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال، فيما هدم جيش الاحتلال ألف و156 منزلا.

وعلى صعيد الاعتداءات الاستيطانية، وقع منذ 7 أكتوبر نحو 410 أنشطة استيطانية في الضفة، إلى جانب ثلاثة آلاف و721 اعتداء من قبل المستوطنين.

المصدر / وكالات