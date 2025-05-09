مستوطنون يطلقون مواشيهم في مسافر يطا

أطلق مستوطنون، اليوم الجمعة، مواشيهم في المحاصيل الزراعية في عدة مناطق من مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أطلقوا مواشيهم بأعداد كبيرة بمحاصيل زراعية للمواطنين في منطقة الديرة، كما تجول مستوطنون مسلحون في أراضي المواطنين في قرية بيت الروش جنوب غرب الخليل.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1693 اعتداء في أبريل/ نيسان الماضي، بينها 341 اعتداء من المستوطنين.

وتنوعت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى وفرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" إبادة ممنهجة بقطاع غزة خلفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / وكالات