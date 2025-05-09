فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ103 على التوالي

مستوطنون يطلقون مواشيهم في مسافر يطا

مسؤول "إسرائيلي" يبحث في عمَّان دورًا أردنيًا في إيصال المساعدات إلى غزَّة

هل قرَّر ترمب قطع الاتِّصال بنتنياهو؟ إذاعة الاحتلال تكشف تفاصيل مثيرة

إصابات واعتقالات خلال حملة اقتحامات "إسرائيلية" في الضَّفَّة الغربيَّة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الاحتلال يكشف تفاصيل حدثين أمنيين أوقعا قتلى وجرحى في رفح

آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

حماس تهنِّئ البابا الجديد وتدعوه لمواصلة نهج سلفه في دعم المظلومين ورفض الإبادة في غزة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 09 مايو 2025

مستوطنون يطلقون مواشيهم في مسافر يطا

09 مايو 2025 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يطلقون مواشيهم في مسافر يطا

أطلق مستوطنون، اليوم الجمعة، مواشيهم في المحاصيل الزراعية في عدة مناطق من مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أطلقوا مواشيهم بأعداد كبيرة بمحاصيل زراعية للمواطنين في منطقة الديرة، كما تجول مستوطنون مسلحون في أراضي المواطنين في قرية بيت الروش جنوب غرب الخليل.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1693 اعتداء في أبريل/ نيسان الماضي، بينها 341 اعتداء من المستوطنين.

وتنوعت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى وفرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" إبادة ممنهجة بقطاع غزة خلفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة