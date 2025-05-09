إصابات واعتقالات خلال حملة اقتحامات "إسرائيلية" في الضَّفَّة الغربيَّة

نفّذت قوات الاحتلال فجر اليوم سلسلة من الاقتحامات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابات واعتقالات في صفوف المواطنين، وسط تصعيد متواصل واعتداءات متواصلة.

ففي مدينة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة ودوار المنارة، حيث انتشرت بشكل كثيف في الشوارع الرئيسية واعتدت بوحشية على أحد الشبان بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية لتفريق المواطنين.

وفي سياق متصل، شهدت بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أسفرت عن إصابة شابين برصاص حي في القدمين، حيث جرى نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الرحمن عبد المهدي برقان بعد مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية من المدينة، وتفتيشه بشكل دقيق، ما أدى إلى تخريب محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يوسف أشرف عمرو والشقيقين بشار ومحمد أيمن عمرو، بعد اقتحام قرية دير رازح في مدينة دورا جنوب المحافظة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

الاقتحامات تواصلت في مناطق أخرى من الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت أمر، دير الحطب، قصرة، تقوع، بيتا، والظاهرية، وسط مواجهات متفرقة مع الشبان، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز.

يأتي هذا التصعيد في وقت في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ عمليات دهم واعتقال واستهداف للمواطنين في الضفة الغربية.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المقاومة والتصدي بكل قوة لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.

المصدر / وكالات