الاحتلال يكشف تفاصيل حدثين أمنيين أوقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى في رفح

كشفت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، تفاصيل الحدثين الأمنيين اللذين وقعا في رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعا جنود الاحتلال قتلى وجرحى.

وقالت الإذاعة، إنّ مقاومين أطلقوا قذيفة RPG على مبنى كانت فيه قوة إسرائيلية بهدف تحديد فتحة نفق، وبعد إطلاق الصاروخ انهار المبنى على الجنود.

وأوضحت، أنّه نتيجة لانهيار المبنى، قتل الجندي يشاي أورباخ وأُصيب جنديان آخران من كتيبة الهندسة 605 - أحدهما بجراح خطيرة والآخر بجراح متوسطة.

وفي حدث آخر، أطلق مقاومون قذيفة مضادة للدروع على قوة من وحدة الاستطلاع غولاني وكتيبة الهندسة 605.

وبحسب المعلومات الأولية، كانت القوة في عملية اقتحام لمبنى، وبعد خروجهم من ناقلة الجند المدرعة من نوع "نمر"، أصابتهم القذيفة. ولا تزال تفاصيل الحادث قيد التحقيق.

ونتيجة لإطلاق الصاروخ، قتل الجندي يام فريد يام وأُصيب 4 جنود آخرين، 3 منهم بجراح خطيرة و1 بجراح متوسطة.

وذكرت الإذاعة، أنّ الحادثتين وقعتا بفارق نحو ثلاث ساعات فقط، خلال ساعات الظهيرة من يوم أمس، في حي الجنينة في رفح، وهو الحي الذي تعمل فيه حاليًا فرقة غولاني.

وأمس الخميس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف قوة "إسرائيلية" راجلة ضمن سلسة عمليات "أبواب الجحيم" في حي التنور شرق مدينة رفح.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري "فجرنا عبوة ناسفة شديدة الانفجار بقوة راجلة قوامها 7 جنود في محيط مسجد عمر بن عبد العزيز داخل حي التنور شرق مدينة رفح، ورصدنا تناثر أشلاء عدد من جنود الاحتلال في المكان".

وفي بلاغ عسكري سابق، أعلنت الكتائب استهداف قوة هندسية صهيونية قوامها 12 جنديًا كانت تتجهز للقيام بعملية نسف داخل أحد المنازل محيط مفترق الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أدى لانفجار كبير داخل المنزل ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام في بيانها إلى رصد مجاهديها هبوط الطيران المروحي للإخلاء الجنود القتلى والجرحى إلى مستشفيات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان منفصل، أكدت القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب، "مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع جنود وآليات العدو في منطقة التوغل داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين