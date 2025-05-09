دعوات للحشد والرباط بالأقصى إفشالًا لمخططات المستوطنين

انطلقت دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات "جماعات الهيكل" المزعوم خلال ما يسمى "يوم القدس" الموافق 26 أيار/مايو الجاري.

وخلال الأيام الماضية، نفذ المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحات المسجد، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة من القدس، وأعاقت دخول المصلين إلى المسجد، واحتجزت هويات العديد منهم عند البوابات، في مسعى واضح للحد من التواجد الفلسطيني ومنع التصدي لهذه الانتهاكات.

وشهد المسجد خلال ما يسمى "عيد الاستقلال" انتهاكًا خطيرًا للمستوطنين وأدوا صلوات تلمودية أمام قبة الصخرة.

ويعمد المستوطنون في الأشهر الأخيرة إلى استنساخ انتهاكاتهم التي كانت مقتصرة على المنطقة الشرقية، ونقلها إلى بقاع أخرى من المسجد المبارك.

المصدر / وكالات