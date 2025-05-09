آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2651 شهيدا، و 7223 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 52 ألفًا و 760 شهيدًا، بالإضافة لـ 119 ألفًا و 264 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

قالت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة كلير مانيرا إن غياب مساءلة إسرائيل "أمر صادم"، وإن المنظمة "لا تجد كلمات أمام الإزهاق اليومي للأرواح" مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

ونقلت "أطباء بلا حدود" عن مانيرا قولها إن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والإصابات بشكل جماعي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية في حرب الإبادة الجماعية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق القطاع.

ارتقى 3 شهداء بينهم طفل رضيع في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حمدان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها ونيرانها تجاه شواطئ بحر شمال مدينة غزة، فيما شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وواصلت آليات الاحتلال إطلاق النار تجاه مناطق شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال على منطقة التعابين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مسجد فلسطين في حي الرمال غربي غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين