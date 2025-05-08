"الأونروا" تعلن عن اختبارات الأسبوع الثاني لطلاب المراحل الأساسية بقطاع غزة.. مرفق رابط الاختبارات

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن الاختبارات التعليمية والبدء في اختبار الأسبوع الثاني المُخصص لطلاب المراحل الأساسية من الصف الأول وحتى الصف التاسع.

يغطي هذا الاختبار المواد الأساسية الأربعة: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم.

للانتقال إلى نموذج الاختبار الخاص بمنطقتك التعليمية، يرجى اتباع الخطوات التالية:

* اختر المنطقة التعليمية التابعة لها مدرستك من القائمة المتاحة أدناه.

* بعد اختيار المنطقة، اضغط على زر "الدخول للاختبار" للانتقال مباشرة إلى نموذج الاختبار.

المناطق التعليمية المتاحة:

* شمال قطاع غزة:

* بيت لاهيا - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* بيت حانون - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* جباليا - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* مدينة غزة:

* شرق غزة - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* غرب غزة - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* جنوب قطاع غزة:

* جنوب غزة - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* المنطقة الوسطى:

* غرب الوسطى - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* شرق الوسطى - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* محافظة خانيونس:

* غرب خانيونس - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* شرق خانيونس - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* محافظة رفح:

* شمال رفح - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

* جنوب رفح - اختبار الأسبوع الثاني (تاريخ 8-5-2025 حتى 13-5-2025)

إرشادات هامة:

* تنويه هام: هذا الاختبار مُخصص فقط لـ اختبارات الأسبوع الثاني.

* تأكد من اختيار المنطقة التعليمية التي تتبع لها مدرستك بدقة.

* للانتقال إلى صفحة الاختبار، اضغط على الزر "الدخول للاختبار" بعد اختيار المنطقة.

* في حال واجهت أي مشكلة تقنية أثناء الاختبار، نرجو منك التواصل مباشرة مع مشرف الدعم الفني المسؤول في مدرستك للحصول على المساعدة اللازمة.

رابط الوصول المباشر للاختبار:

يمكنكم أيضًا الوصول إلى الاختبار مباشرة عبر الرابط التالي، اضغط هنا