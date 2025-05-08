خبراء أمميُّون: أنهوا الإبادة وإلا سنراها تنهي الحياة في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من تصاعد الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، مؤكدين أن ما يحدث هناك يرقى إلى "إبادة جماعية تمضي بلا هوادة" وسط عجز المجتمع الدولي عن وقفها.

وقال الخبراء في بيان صحافي، يجب علينا التحرك الآن لإنهاء الإبادة الجماعية، أو سنشهد نهايتها وهي تُفني ما تبقى من الحياة في غزة". وأضافوا أن تصاعد الفظائع يضع العالم أمام مفترق طرق أخلاقي حاسم: التحرك أو التواطؤ بالصمت.

وأكدوا أن إسرائيل تواصل تدمير الحياة في غزة بشكل ممنهج، دون أي مساءلة دولية، ما يؤدي إلى تشريد وقتل السكان، وبينهم عدد هائل من الأطفال، الذين يشكلون نصف الضحايا تقريبًا، وفقًا للتقديرات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن "غزة تحولت إلى أرض خراب وبيئة مدمرة بفعل القصف المتواصل"، وأن ما يجري في القطاع "يمثل أحد أكثر أشكال انتهاك الكرامة والحياة الإنسانية فظاعة وقسوة".

ودعا الخبراء إلى تحرك دولي عاجل وفوري، مؤكدين أن الفشل في وقف هذه الانتهاكات ستكون له عواقب عميقة على الإنسانية بأسرها.

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ ذلك التاريخ جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.