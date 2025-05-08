تناثرت أشلاء القتلى.. القسام تعلن سلسلة كمائن نوعيّة ضد جنود الاحتلال في حي التنور برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

في البيان الثالث، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف قوة "إسرائيلية" راجلة ضمن سلسة عمليات "أبواب الجحيم" في حي التنور شرق مدينة رفح.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري ثالث، خلال ساعات قليلة، "فجرنا عبوة ناسفة شديدة الانفجار بقوة راجلة قوامها 7 جنود في محيط مسجد عمر بن عبد العزيز داخل حي التنور شرق مدينة رفح، ورصدنا تناثر أشلاء عدد من جنود الاحتلال في المكان".

وقالت القسام، في بلاغ عسكري سابق، اليوم الخميس، أعلنت الكتائب "تمكن مجاهدوها من استهداف قوة هندسية صهيونية قوامها 12 جنديًا كانت تتجهز للقيام بعملية نسف داخل أحد المنازل محيط مفترق الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أدى لانفجار كبير داخل المنزل ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام في بيانها إلى رصد مجاهديها هبوط الطيران المروحي للإخلاء الجنود القتلى والجرحى إلى مستشفيات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان منفصل، أكدت القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب، "مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع جنود وآليات العدو في منطقة التوغل داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

ويأتي هذا التصعيد بعد لحظات من الحديث الإعلام العبري عن حدث أمني ناتج عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة من لواء "غولاني" الإسرائيلي في رفح، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح بالغة، وسط صعوبات تواجهها قوات الاحتلال في إخلاء المصابين بسبب حدة الاشتباكات.

وأوضحت المصادر العبرية، أن الحدث الأمني يتمثل في تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة من لواء "غولاني" الإسرائيلي، ما أدى إلى انهيار مبنى فوق القوة العسكرية، وسط أنباء عن مقتل جندي على الأقل ووجود عدد من الجنود المصابين في حالات حرجة تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال تواجه صعوبات بالغة في إخلاء القتلى والمصابين نتيجة شدة الاشتباكات في المنطقة، حيث دارت معارك عنيفة في محيط موقع الانفجار.

وتشهد رفح منذ أيام تصعيدًا ميدانيًا، حيث تحاول قوات الاحتلال اقتحام مناطقها الشرقية في محاولة لتطويق المدينة والسيطرة على شبكة الأنفاق. وتُقرّ مصادر عسكرية إسرائيلية بأن مقاوتلي القسام ما زالوا يتحصنون تحت الأرض، رغم الضربات الجوية الكثيفة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 850 عسكريا بينهم 410 منذ بدء الهجوم البري على غزة في الـ27 من الشهر ذاته.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.