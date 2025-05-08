عدوان جديد على لبنان.. 20 غارة "إسرائيلية" تستهدف النبطية وشبعا

شنّ الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، سلسلة هجمات جوية ومدفعية استهدفت مناطق جنوب لبنان، في تصعيد جديد للتوترات على الحدود اللبنانية "الإسرائيلية".

وأفادت مصادر أمنية لبنانية، بأن الغارات الإسرائيلية تركزت على منطقة علي الطاهر في قضاء النبطية.

وبحسب موقع "معاريف" العبري، فقد نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي نحو 20 غارة جوية على دفعتين، ترافقت مع قصف مدفعي طال مزارع البصّة وضواحي شبعا. كما استهدفت دبابة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة قلعة جنوبي البلاد، دون أن تسجل إصابات.

ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار التوترات في المنطقة، في ظل ترقّب لمآلات المواجهة بين حزب الله و(إسرائيل)، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة.



المصدر / فلسطين أون لاين