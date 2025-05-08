بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 11 أسيرًا من قطاع غزّة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن 11 أسيرًا من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال العملية البرية على القطاع.

وقالت مصادر صحفية، إن 11 أسيرًا أُفرج عنهم من سجون الاحتلال، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزّة.

وفيما يلي أسماء الأسرى الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى:



1\ الأسير المحرر/

أنس محمود حسين عزيز

العمر 41عام

2\الأسير المحرر/

ناصر خميس عبد سلمان

العمر55عام

سكان بيت لاهيا

3\الأسير المحرر/

علاء زكي حسن عليان

العمر47عام

سكان بيت لاهيا

4\الأسير المحرر/

أنس خالد محمد زملط

العمر 21عام

سكان بيت لاهيا

5\الأسير المحرر/

محمد عبد الرؤوف عبد القادر العامودي

العمر 48عام

سكان بيت لاهيا

6\ الأسير المحرر/

خالد جهاد حافظ سلمان

العمر41عام

سكان بيت لاهيا

7\الأسير المحرر/

شعبان يوسف شعبان عامر

العمر49عام

سكان الصفطاوي



8\الأسير المحرر/

احمد رباح محمد ابو درابي

العمر35عام

سكان بيت لاهيا

9\الأسير المحرر/

حمزة ابراهيم محمود ابو سيف

العمر43عام

سكان بيت لاهيا

10\الأسير المحرر/

عبد الرحمن حسن احمد مطر

العمر46عام

سكان جباليا

11/ الأسير المحرر/

نضال عماد حمدي بصر

العمر 32عام

سكان تل الهوا



المصدر / فلسطين أون لاين