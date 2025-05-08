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"التربية والتعليم" تعلن عن منح دراسية في كازاخستان للعام 2025/2026

08 مايو 2025 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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"التربية والتعليم" تعلن عن منح دراسية في كازاخستان للعام 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عن فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية ممولة بالكامل في جمهورية كازاخستان للعام الأكاديمي 2025/2026. 

تتيح هذه المنح للطلاب الفلسطينيين فرصة الدراسة في مختلف التخصصات لمراحل البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

تفاصيل هامة حول المنح الدراسية في كازاخستان:

- الجهة المانحة: حكومة جمهورية كازاخستان.

 - المستوى الدراسي: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه.

 - التخصصات المتاحة: تشمل مختلف التخصصات الأكاديمية. للاطلاع على القائمة الكاملة للبرامج المتاحة، يرجى زيارة الرابط الرسمي، اضغط هنا 

- آخر موعد للتقديم الإلكتروني عبر موقع كازاخستان: 30 مايو 2025.

- معايير المنافسة: يخضع المتقدمون للمنافسة مع طلاب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

- ملاحظة هامة: يجب على الطلاب التأكد من اعتراف وزارة التعليم العالي الفلسطينية بالجامعة والبرنامج الدراسي الذي يرغبون بالالتحاق به.

آلية تقديم طلبات المنح الدراسية:

لجميع المتقدمين (باستثناء طلاب غزة في الوقت الحالي):

- تعبئة الطلب الإلكتروني: يجب على الطلاب تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لكازاخستان، اضغط هنا

- تسليم النسخ الورقية: بعد التقديم الإلكتروني، يتعين على الطلاب تسليم نسخة مطبوعة من الطلب الإلكتروني، مصحوبة بكافة الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025.

  أماكن التسليم:

   - رام الله: مقر وزارة التربية والتعليم العالي - الماصيون - قرب المجلس التشريعي - مبنى يافا - الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية.

 - الخليل: مكاتب التعليم العالي - الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم: 022223332.

- نابلس: مكاتب التعليم العالي - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم: 092341103.

لطلبة قطاع غزة فقط (حتى عودة الدوام):

 - تعبئة الطلب الإلكتروني: تعبئة النموذج الإلكتروني عبر موقع كازاخستان، اضغط هنا 

- إرسال بريد إلكتروني: إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: [email protected] تتضمن:

 - الإفادة بالرغبة في التقدم للمنحة.

-  إرفاق الوثائق المطلوبة.

- ذكر اسم الطالب، واسم المنحة (الدولة والتخصص)، وأرقام التواصل.

ملاحظة هامة: لن يتم اعتماد أي بريد إلكتروني يتم إرساله إلى عنوان آخر غير المذكور.

تسليم الوثائق لاحقًا: سيتم تحديد موعد لتسليم الوثائق في مقر الوزارة في غزة بعد عودة الدوام الرسمي.

تنبيه هام: يرجى العلم بأن أي طلب غير مكتمل سيتم اعتباره لاغيًا.

للمزيد من المعلومات حول عملية الاستفسار والتواصل، اضغط هنا 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #منح دراسية في كازاخستان

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