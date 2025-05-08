الاحتلال يقتحم مدارس الأونروا بمخيم شعفاط ويأمر بإخلائها

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، مدارس مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وعلقت أوامر عسكرية تقضي بإخلاء المدارس وإغلاقها.

وطالبت قوات الاحتلال الطلبة والطواقم التعليمية بمغادرة المكان فورا، مع دخول قرار إغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا حيز التنفيذ.

وقالت محافظة القدس في بيان لها، اليوم الخميس، إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت محيط المدارس وساحاتها، وسط حالة من التوتر الشديد وخشية من اعتداءات على الطلبة والمعلمين، في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة.

وقال مدير شؤون "أونروا" في الضفة الغربية رولاند فريدريش في بيان على منصة "اكس" نهاية أبريل: نيسان الماضي: "في أقل من 10 أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ".

وأضاف أن إغلاق المدارس "يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم ما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وتابع: "لطالما كانت مدارس أونروا في مخيم شعفاط جزءًا من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، ما أتاح للأطفال تلقي تعليم عالي الجودة قرب منازلهم".

وكانت سلطات الاحتلال سلمت في 8 ابريل/ نيسان الماضي، 3 مدارس في مخيم شعفاط، ومدرسة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز قرارًا يمنع دخول أي شخص إلى المبنى المدرسي بعد تاريخ 8/5/2025، بما في ذلك المديرين والمعلمين والموظفين وأولياء الأمور.

وكانت وكالة "الأونروا" قد قالت إن تنفيذ الاحتلال لقراره بإغلاق المدارس الستة سيحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.

وأقرت الكنيست "الاسرائيلي" في تشرين الأول/أكتوبر 2024 قانونًا يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في "إسرائيل".

المصدر / وكالات