يعالون يهاجم حكومة نتنياهو ويكشف: لقد شجَّعوا الجنود لارتكاب جرائم حرب في غزَّة

هاجم وزير الحرب "الإسرائيلي" الأسبق موشيه يعالون، رئيس هيئة الأركان إيال زامير مؤكدًا أنه يطالب الجنود بأن يكونوا مجرمي حرب حلال قتالهم المتواصل في غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية قول يعالون، إنّ "زامير لا يمنع الجيش من تنفيذ أوامر غير قانونية ويطالب جنوده بأن يكونوا مجرمي حرب".

وفي تصريح سابق من اليوم، وصف يعالون حكومة نتنياهو بالنازية محذرًا من مستقبل "إسرائيل"، ودعا إلى عصيان مدني.

وقال، إن "إسرائيل تمر بأخطر أزمة منذ تأسيسها (عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة)، وربما منذ بداية الصهيونية".

وأضاف، أن "فهم هذه الأزمة هو مفتاح الخروج منها"، موضحا "نحن على مفترق طرق: إما أن نعود إلى كوننا دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية، أو نواصل مسارنا العنصري الفاشي الفاشل".

وأشار إلى أن نتنياهو ووزراء حكومته مستعدون لمواصلة الحرب إلى ما لا نهاية، حتى ولو كان الثمن هو التضحية بالأسرى الإسرائيليين.

ودعا يعالون إلى عصيان مدني يشل إسرائيل لإسقاط حكومتها، معتبرا أنه "في هذا الوضع، لن يكون هناك مفر من تعطيل الدولة لإنقاذها".

وأوضح أن الحديث هنا عن عصيان مدني غير عنيف، يشمل الاعتصام أمام مكتب رئيس الوزراء ومنزله والكنيست (البرلمان).. المعلمون والأطباء والنقابات الجميع يحتج، "سنحتاج إلى تعطيل الدولة"، حسب تعبيره.

وشدد على أن "مَن يريد إنقاذ البلاد من هذه الأزمة، عليه تغيير الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قال في مقابلة مع قناة إسرائيلية إن حكومته تنفذ "تطهيرا عرقيا" شمال قطاع غزة، متهما نتنياهو بقيادة إسرائيل إلى الخراب".

المصدر / فلسطين أون لاين