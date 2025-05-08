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بحماية قوَّات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

08 مايو 2025 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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بحماية قوَّات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة من القدس، حيث أعاقت دخول المصلين إلى المسجد، واحتجزت هويات العديد منهم عند البوابات، في مسعى واضح للحد من التواجد الفلسطيني ومنع التصدي لهذه الانتهاكات.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لانتهاكات واقتحامات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه. 

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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