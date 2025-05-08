بينهم أطفال ومحررون.. الاحتلال يعتقل 45 مواطنًا على الأقل بالضفة والقدس

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيليّ" عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضّفة الغربية بوتيرة متصاعدة، في ظلّ العدوان الشامل الذي تشنه على أبناء الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، ما لا يقل عن 45 مواطنًا، من بينهم أطفال وأسرى محررون.

تركزت الاعتقالات في محافظتي الخليل وسلفيت، وشهدت عمليات الاقتحام اعتداءات جسدية وضربًا مبرحًا بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى تخريب واسع لمنازل المواطنين، كان أبرزها ما تعرضت له عائلة الشهيد عبد الفتاح حريبات في الخليل.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الاحتلال اجتياح مدينتي جنين وطولكرم منذ أشهر، مترافقًا مع إعدامات ميدانية، وحملات نزوح قسري، وتدمير للبنى التحتية والمنازل. ومنذ بدء الحرب الشاملة، بلغ عدد المعتقلين في الضفة نحو 17 ألف مواطن، إضافة إلى اعتقال آلاف من قطاع غزة والعشرات من العمال الفلسطينيين.

وفي تفاصيل حملة الاعتقالات:

الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطنًا من بلدة يطا ومحيطها، عرف منهم: مجدي، ومحمد، وإبراهيم، وخليل حماد شريتح، صقر، ليث، خالد محمد الشواهين، إيهاب هشام أبو زهرة، محمد بحيص، يزن أبو قبيطة، عمر النجار، إسماعيل أبو عرام، أحمد أبو علي، عزام مخامرة، زياد النجار، وجمال النجار.

سلفيت: اعتقل الاحتلال 20 مواطنًا من بلدة ديراستيا خلال اقتحام عنيف استمر أكثر من ثلاث ساعات، ومن بين المعتقلين: عمار عبد الرحمن سلمان ونجله كريم، سامر عبد الرحمن سلمان ونجله علي، سعد توفيق خالد ونجله كريم، مثقال محمد القاضي ونجله مجدي، خالد القاضي ونجله صلاح، محمود عودة الخطيب ونجله رامي، محمود عبد القادر عقل ونجله حمزة، جميل أحمد كوكش ونجله أحمد، رافع عواد ونجله رفيق، وسام أبو حجلة وشقيقه نور. كما داهم الاحتلال بلدة الزاوية غرب المحافظة وعبث بمنازل المواطنين، منها منزلَي جابر شقير وإياد عبد الحليم شقير.

بيت لحم: اعتُقل كل من عيد الكامل، أدهم ناصر عواد، زيد أبو عجمية، وتامر وفا زعول، بعد اقتحام منازلهم في مناطق مختلفة، بينها واد شاهين، شارع الصف، مخيم الدهيشة، وقرية حوسان، إضافة إلى تفتيش بلدات بيت فجار، مراح رباح، وتقوع.

قلقيلية: اعتقل الاحتلال الشاب يحيى أبو لبدة بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا.

جنين: اعتقل شابًا لم تُعرف هويته بعد في بلدة برطعة عقب محاصرة منزله.

نابلس: اعتقل الشاب فاخر نصار على حاجز المربعة غرب المدينة.

وفيما يلي القائمة مرتبة:

- يوسف مطير - مخيم قلنديا - القدس

- يحيى أبو لبدة - حي كفر سابا - قلقيلية

- فاخر نصار - حاجز المربعة - نابلس

- علاء الحج سليم - بلدة عارورة - رام الله

- محمد الحج سليم - بلدة عارورة - رام الله

- عيد الكامل - شارع الصف - بيت لحم

- زيد أبو عجمية - مخيم الدهيشة - بيت لحم

- أدهم ناصر عواد - واد شاهين - بيت لحم

- تامر وفا زعول - قرية حوسان - بيت لحم

- زياد النجار - يطا - الخليل

- جمال النجار - يطا - الخليل

- مجدي حماد شريتح - يطا - الخليل

- محمد حماد شريتح - يطا - الخليل

- إبراهيم حماد شريتح - يطا - الخليل

- خليل حماد شريتح - يطا - الخليل

- صقر محمد الشواهين - يطا - الخليل

- ليث محمد الشواهين - يطا - الخليل

- خالد محمد الشواهين - يطا - الخليل

- إيهاب هشام أبو زهرة - يطا - الخليل

- محمد بحيص - يطا - الخليل

- يزن أبو قبيطة - يطا - الخليل

- عمر النجار - يطا - الخليل

- إسماعيل أبو عرام - يطا - الخليل

- أحمد أبو علي - يطا - الخليل

- عزام مخامرة - يطا - الخليل

- عمار عبد الرحمن سلمان - بلدة ديراستيا - سلفيت

- كريم عمار عبد الرحمن سلمان - بلدة ديراستيا - سلفيت

- سامر عبد الرحمن سلمان - بلدة ديراستيا - سلفيت

- علي سامر عبد الرحمن سلمان - بلدة ديراستيا - سلفيت

- سعد توفيق خالد - بلدة ديراستيا - سلفيت

- كريم سعد توفيق خالد - بلدة ديراستيا - سلفيت

- مثقال محمد سعيد القاضي - بلدة ديراستيا - سلفيت

- مجدي مثقال محمد سعيد القاضي - بلدة ديراستيا - سلفيت

- خالد محمد سعيد القاضي - بلدة ديراستيا - سلفيت

- صلاح خالد محمد سعيد القاضي - بلدة ديراستيا - سلفيت

- محمود عودة الخطيب - بلدة ديراستيا - سلفيت

- رامي محمود عودة الخطيب - بلدة ديراستيا - سلفيت

- محمود عبد القادر عقل - بلدة ديراستيا - سلفيت

- حمزة محمود عبد القادر عقل - بلدة ديراستيا - سلفيت

- جميل أحمد كوكش - بلدة ديراستيا - سلفيت

- أحمد جميل أحمد كوكش - بلدة ديراستيا - سلفيت

- رافع رفيق عواد - بلدة ديراستيا - سلفيت

- رفيق رافع رفيق عواد - بلدة ديراستيا - سلفيت

- وسام أبو حجلة - بلدة ديراستيا - سلفيت

- نور أبو حجلة - بلدة ديراستيا - سلفيت

المصدر / وكالات