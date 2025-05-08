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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

08 مايو 2025 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عددًا من المواطنين خلال حملات دهم وتفتيش في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وعدد من القرى والبلدات المجاورة، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من عيد كامل عيد، وأدهم ناصر عواد، من منطقتي شارع الصف وواد شاهين في المدينة، وزيد هيثم أبو عجمية من مخيم الدهيشة جنوبا، وتامر وفا زعول من قرية حوسان غربا.

واقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال وعدة آليات عسكرية بلدة برطعة غرب جنين، وحاصرت منزلا، قبل أن تعتقل أحد الشبان من داخله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وانتشرت في عدد من أحيائها، واعتقلت الشاب يحيى أبو لبدة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وعدة بلدات وقرى في رام الله والبيرة، وداهمت عدة منازل وبنايات سكنية في حي أم الشرايط بالبيرة، وفي بلدات ترمسعيا وعجول شمال رام الله، وبيتونيا وبيت عور الفوقا غربا، ودير نظام شمال غربي المحافظة.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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