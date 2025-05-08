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"المظاهرة الأضخم"

شرطة نيويورك تعتدي على الطُّلاب المُشاركين في اعتصام داعم لفلسطين بجامعة كولومبيا

08 مايو 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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شرطة نيويورك تعتدي على الطُّلاب المُشاركين في المظاهرة الأضخم لفلسطين بجامعة كولومبيا

اقتحمت شرطة ولاية نيويورك، مساء أمس الأربعاء، حرم جامعة كولومبيا لفض اعتصام طلابي مؤيد لفلسطين داخل المكتبة الرئيسية، وأسفر التدخل الأمني عن اعتقال عشرات المحتجين الذين كانوا يهتفون ويقرعون الطبول ويرفعون لافتات داعمة للقضية الفلسطينية.

ووصفت وكالة "رويترز" المظاهرة بأنها الأضخم داخل الحرم الجامعي منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.

وأفادت بأن شهود عيان رأوا أفراد أمن الحرم وهم يقتادون المعتصمين من داخل المكتبة ويسلمونهم إلى عناصر الشرطة المنتظرة خارج البوابة.

ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن "أسوشيتد برس"، أن مقاطع فيديو أظهرت صفوفا من شرطة نيويورك وهم يدخلون المكتبة، في وقت كانت مجموعة من المتظاهرين قد اقتحمت المبنى، بينما كانت أخرى تحاول الدخول وتواجه مقاومة من الأمن الجامعي.

وأوضحت الرئيسة المؤقتة للجامعة، كلير شيبمان، أن المعتصمين داخل قاعة القراءة رفضوا مرارا إظهار هوياتهم أو مغادرة المكان رغم الطلبات المتكررة، ما دفع الجامعة إلى طلب تدخل الشرطة "لتأمين المبنى وحماية المجتمع الجامعي". ووصفت تدخل الشرطة بأنه كان "ضروريا للغاية"، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إدارته ستراجع تأشيرات الطلاب الذين شاركوا الأربعاء في مظاهرات طلابية في جامعة كولومبيا.

وفي المقابل، اتهمت منظمة طلابية تمثل المحتجين إدارة الجامعة بالاعتداء على المعتصمين، ووصفت ما جرى بأنه "اعتقال عسكري"، مشيرة إلى أن رفضهم إظهار البطاقات جاء اعتراضاً على تلك الإجراءات.

وكشفت تقارير إعلامية أن جامعة كولومبيا تتفاوض حاليا مع الإدارة الأميركية، بعدما تم إلغاء منح بحثية بمئات الملايين من الدولارات في مارس/آذار الماضي.

المصدر / وكالات
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