مجازر دامية وقصفُ متواصل.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 580 تواليًا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,545 شهيدًا، 6,856 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,653 شهيدًا و 118,897 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأكدت الأمم المتحدة أن منظمات الإغاثة تجد صعوبة بالغة في العمل بقطاع غزة بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية في حرب الإبادة الجماعية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق القطاع.

نفّذ الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة البطن السمين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في سلسلة استهدافات طالت المدينة منذ ساعات الصباح الأولى.

وأُصيب صيادين اثنين بنيران البحرية "الإسرائيلية" في بحر مدينة خان يونس، كما أُصيب 4 آخرين إثر سقوط قذائف مدفعية على خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

إصابات جراء قصف طيران الاحتلال المروحي، فجر الخميس، منزلاً قرب مفترق بسيسو بحي النصر غرب مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" المناطق الشرقية لمدينة غزة، وشرقي حي التفاح بالمدينة، بالإضافة لقصف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الجنوبية والشرقية من مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، مناطق شرق حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة، في حين استهدف طيران الاحتلال بغارة جوية منطقة شرق مدينة خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين