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من قتل شيرين؟ وثائقي استقصائي يكشف هويّة الجندي "الإسرائيلي" قاتل مراسلة الجزيرة

08 مايو 2025 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
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من قتل شيرين؟ وثائقي استقصائي يكشف هويّة الجندي "الإسرائيلي" قاتل مراسلة الجزيرة

عرض في مدينة نيويورك الأميركية لأول مرة فيلم وثائقي بعنوان "من قتل شيرين؟" من إنتاج منصة زيتيو، ويكشف الفيلم معلومات جديدة عن هوية الجندي الذي قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة عام 2022 في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وحسب الفيلم، فإن القاتل هو الجندي الإسرائيلي ألون سكاجيو.

بدورها، قالت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك إن المفارقة التي يكشفها الفيلم هي أن الجندي الذي قتل الزميلة شيرين لقي مصرعه الصيف الماضي على يد مقاومين فلسطينيين خلال عملية عسكرية كانت تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين أيضا.

وكشف الفيلم معلومات عن مساعي الحكومتين الإسرائيلية والأميركية لإخفاء معلومات تتعلق بظروف اغتيال الزميلة الراحلة وعدم السماح بالوصول إلى القاتل.

وقد تم تصوير الوثائقي، الذي أعده الصحفي الاستقصائي ومراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا ديون نيسينباوم، في واشنطن والقدس وجنين، ويشمل مقابلات مع مسؤولين متابعين للقضية كعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولين، ومصادر جديدة لم تتحدث علنا عن الظروف والتحقيقات المتعلقة باغتيال شيرين أبو عاقلة.

 

المصدر / الجزيرة نت
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شيرين أبو عاقلة #التحقيقات الإسرائيلية بمقتل شيرين أبو عاقلة #طوفان الأقصى

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