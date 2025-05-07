استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الصحة إنها أبلغت باستشهاد الشاب عبد الفتاح الحريبات (20 عاما) برصاص الاحتلال قرب الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، وداهمت منزل الشهيد، واحتجزت العشرات من أفراد عائلته واعتدت عليهم بالضرب المبرح بالأرجل وأعقاب البنادق، واستجوبتهم ميدانيا ونكلت بهم.

وأظهر مقطع فيديو إخضاع جنود الاحتلال عدد من أفراد العائلة والمتواجدين في المنزل للتحقيق بعد الإعلان عن استشهاد عبد الفتاح الحريبات، الذي أصيب برصاص الاحتلال قرب مدينة الخليل، بعد أن نفذ عملية دهس استهدفت جنديًا على حاجز "سدة الفحص" قرب الخليل.